Giorgia Meloni contro l’Ue | 800 milioni per ristrutturare un palazzo a Bruxelles? No grazie Cos’è il progetto che fa infuriare l’Italia – Il video

Giorgia Meloni ha espresso dura opposizione al progetto dell’Unione Europea di destinare 800 milioni di euro alla ristrutturazione di un edificio a Bruxelles, definendolo un investimento eccessivo. Con un intervento deciso alla Camera, la premier ha manifestato il suo disappunto in vista del prossimo Consiglio europeo, evidenziando le polemiche sul tema.

Dura, sferzante, a tratti impietosa. È una Giorgia Meloni dal piglio inedito quella che ha preso la parola oggi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Mai da quando ha assunto la guida del governo, tre anni fa, aveva usato toni così duri contro l'Unione europea. Dal «dogmatismo green» agli interventi improvvidi dei burocrati sino al rischio di «declino culturale», in molti dei passaggi la premier ha riesumato la sua verve sovranista, in asse di fatto coi toni usati dalla Casa Bianca di Donald Trump nelle ultime settimane, anche nero su bianco nella Strategia di sicurezza nazionale Usa. L'affondo probabilmente più studiato per far capire agli elettori la linea intransigente sulle «follie» europee Meloni lo ha riservato ad un progetto immobiliare allo studio a Bruxelles.

Meloni, sull’Ucraina sostegno e distinguo dagli alleati: “Non invieremo soldati a Kiev, sugli asset russi serve chiarezza” - Vigilia di Consiglio europeo e dunque per Giorgia Meloni torna l’appuntamento con le consuete comunicazioni in vista dell’appuntamento del 18 e 19 dicembre a Bruxelles, che avrà tra i dossier più deli ... msn.com

"La realtà sul campo è che Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione, tanto che, dalla fine del 2022 ad oggi, è riuscita a conquistare appena l’1,45% del territorio ucraino" (Giorgia Meloni) x.com

Giorgia Meloni: «Da Mosca pretese irragionevoli, non ignorare rischi per Ue se uscisse rinforzata. L'Italia non invierà soldati» - facebook.com facebook

