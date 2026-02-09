Le ’Giornate’ della solidarietà Farmaci da donare ai bisognosi | Servono tremila confezioni

Da lanazione.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani parte la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. L’evento durerà fino a lunedì 16 e chiede ai cittadini di donare farmaci per i bisognosi. Si punta a raccogliere circa tremila confezioni, un aiuto concreto per chi non può permetterseli.

Prenderà il via domani e andrà avanti fino a lunedì 16 la ventiseiesima edizione delle ’Giornate di Raccolta del Farmaco’ organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. "Servono, soprattutto – dice Vittorio Paris, delegato della Fondazione Banco Farmaceutico –, antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. A Grosseto e provincia, la Raccolta si svolgerà in 22 farmacie: la Cittadella, Severi di via Roma e piazza Dante, Ruggeri, Rugginosa, Verde Maremma, le farmacia Comunali di via Emilia, via dei Mille, via Inghilterra, via De Nicola e Maremà in Grosseto; Marchese in via Scansanese; Petitto a Scarlino Scalo; Bicocchi, Moccia e Salus e le due farmacie Comunali a Follonica; la farmacia Vispi e la Comunale di Massa Marittima; Bartolotti a Capalbio Scalo e Palermo a Porto Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le 8217giornate8217 della solidariet224 farmaci da donare ai bisognosi servono tremila confezioni

© Lanazione.it - Le ’Giornate’ della solidarietà. Farmaci da donare ai bisognosi: "Servono tremila confezioni"

Approfondimenti su Giornate Raccolta

Billie eilish critica elon musk e invita i miliardari a donare ai bisognosi

Natale fa rima con solidarietà. Due donazioni ai bisognosi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giornate Raccolta

Argomenti discussi: Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: a Rivoli una settimana di solidarietà per il diritto alla salute; Le ’Giornate’ della solidarietà. Farmaci da donare ai bisognosi: Servono tremila confezioni; L’intervento del presidente Francesco Acquaroli in Consiglio Regionale per la Giornata Della Memoria; Giornata Mondiale contro il Cancro 2026: le iniziative più importanti in Italia.

le giornate della solidarietàLe ’Giornate’ della solidarietà. Farmaci da donare ai bisognosi: Servono tremila confezioniPrenderà il via domani e andrà avanti fino a lunedì 16 la ventiseiesima edizione delle ’Giornate di Raccolta del Farmaco’ organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. lanazione.it

le giornate della solidarietàGiornate di Raccolta del Farmaco: a Rivoli una settimana di solidarietà per il diritto alla saluteDal 10 al 16 febbraio 2026 tornano anche a Rivoli le Giornate di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico che coinvolge cittadini, farmacisti e ... torinoggi.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.