Con la fine dell’anno che si avvicina, è il momento di fare i conti. Non solo aziende, ma anche le associazioni del territorio che organizzano eventi durante l’anno per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. A Cervia, l’associazione Tennis Bianco & Legno ha donato complessivamente 2.500 euro in beneficenza, presentando il rendiconto di solidarietà all’Amministrazione comunale. Gli organizzatori hanno incontrato il vicesindaco con delega allo Sport Gianni Grandu, che ha portato all’associazione "il plauso dell’Amministrazione comunale per l’impegno e la sensibilità dimostrata. Inoltre avete riportato alla luce la storia tennistica degli anni 60-70 che ha accompagnato lo sviluppo della località, segnando anche la nostra storia turistica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale fa rima con solidarietà. Due donazioni ai bisognosi

Leggi anche: Commercio e solidarietà: "Alberi di Natale in dono alle scuole e ai bisognosi"

Leggi anche: Il gusto fa rima con solidarietà. Serata speciale di degustazioni con i ragazzi de La Quercia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Natale fa rima con cacca. Bene pure i testi d’insulti - Anche sulla tavola della nostra editoria sono state servite le stesse letture che hanno ... ilfattoquotidiano.it

Natale fa rima con scrittura: qualche spunto di lettura e approfondimento sul tema, dai racconti alle poesie #natale#cultura#letteratura - facebook.com facebook

L'assessore musicista che canta Ozzano in rima: ecco il suo dono di Natale x.com