Achille Migliorelli segretario Pd | unità provinciale tra consensi e tensioni locali

Il Partito Democratico provinciale esprime soddisfazione per l’unanimità con cui è stato sostenuto Achille Migliorelli come candidato alla segreteria della federazione. La nomina riflette un momento di coesione interna, nonostante le diverse dinamiche e tensioni locali. La scelta si inserisce nel percorso di consolidamento e rafforzamento del ruolo del partito a livello provinciale.

Il Partito Democratico provinciale registra grande soddisfazione per il consenso unanime raccolto attorno alla candidatura di Achille Migliorelli alla segreteria della federazione. Migliorelli ha ringraziato il segretario uscente Luca Fantini per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando come l'intesa raggiunta rappresenti un passaggio decisivo per superare l'immobilismo e aprire una nuova fase politica, capace di rimettere al centro i temi fondamentali e i bisogni concreti delle persone. Al centro dell'intervento di Migliorelli c'è l'impegno a guidare un partito unito, rispettando tutte le sensibilità interne.

Svolta nel PD, accordo e congresso unitario - I leader trovano la quadra sul filo di lana: Achille Migliorelli segretario, Sara Battisti presidente. ciociariaoggi.it

Il Pd ciociaro trova l’accordo per guardare al futuro: Migliorelli verso la segreteria provinciale - Congresso Democrat, si profila la lista unitaria, di cui farà parte anche il segretario uscente Luca Fantini. tunews24.it

superate le divisioni interne: Achille Migliorelli verso la segreteria provinciale con il sostegno di Luca Fantini. Al centro dell'agenda Stellantis, sanità e opposizione alla Giunta Rocca facebook

