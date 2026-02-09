L'avvilente esperienza di affittare una casa a Napoli da partita iva

Un residente a Napoli denuncia le difficoltà di affittare una casa quando si ha una partita Iva. Racconta di come molti proprietari rifiutino affitti a chi lavora come autonomo, considerandolo meno affidabile. La sua esperienza mette in luce un problema diffuso in città, dove il mercato immobiliare favorisce chi ha contratti stabili e penalizza chi lavora in modo indipendente. Molti inquilini con partita Iva trovano le porte chiuse, anche se hanno un reddito certo e regolare. La situazione crea disagi e fa sorgere domande sulla possibilità di vivere e

