L'avvilente esperienza di affittare una casa a Napoli da partita iva

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente a Napoli denuncia le difficoltà di affittare una casa quando si ha una partita Iva. Racconta di come molti proprietari rifiutino affitti a chi lavora come autonomo, considerandolo meno affidabile. La sua esperienza mette in luce un problema diffuso in città, dove il mercato immobiliare favorisce chi ha contratti stabili e penalizza chi lavora in modo indipendente. Molti inquilini con partita Iva trovano le porte chiuse, anche se hanno un reddito certo e regolare. La situazione crea disagi e fa sorgere domande sulla possibilità di vivere e

"La sua Partita Iva non mi serve a niente": viaggio nei quartieri di Napoli inaccessibili a chi fa lavoro autonomo. Da Materdei alla Sanità, il dossier di Possibile racconta di un mercato immobiliare dove avere i soldi non basta.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli PartitaIva

Come arredare una casa da affittare con personalità: i 5 consigli dell’interior designer

Ho (ri)provato ad affittare una casa: 750 euro al mese per vivere in un monolocale di 17 metri quadri

Un anno dopo aver esplorato il mercato immobiliare della Romagna, riproviamo a cercare un alloggio in affitto, questa volta con un budget di 750 euro al mese per un monolocale di soli 17 metri quadrati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli PartitaIva

l avvilente esperienza diL’avvilente esperienza di affittare una casa a Napoli da partita ivaLa sua Partita Iva non mi serve a niente: viaggio nei quartieri di Napoli inaccessibili a chi fa lavoro autonomo ... fanpage.it

Investire sull’invecchiamento attivo. L’esperienza di InrcaL’esperienza dell’Inrca mostra come investire sull’invecchiamento attivo, attraverso un approccio integrato e tecnologicamente avanzato, non solo contribuisca a migliorare la qualità della vita degli ... quotidianosanita.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.