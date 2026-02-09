Lavori per la sicurezza | come cambia la viabilità lungo le strade Provinciali

Questa mattina, la strada provinciale 46 in Valbrona è stata chiusa al traffico. Da oggi e fino a dieci giorni, i lavori di sicurezza richiedono questa chiusura per consentire interventi di taglio vegetazione, disgaggio e posa di reti metalliche sulle pareti rocciose. La viabilità locale si è drasticamente ridotta, e gli automobilisti devono trovare percorsi alternativi. I lavori sono necessari per evitare rischi di crolli e garantire la sicurezza di chi percorre questa strada.

La SP46 della Valbrona chiude per dieci giorni. Nell'ambito dei servizi di protezione delle pareti incombenti sulla strada, infatti, sono previsti interventi di taglio vegetazione, disgaggio, posa reti metalliche su pareti rocciose.Il provvedimento, varato dalla Provincia di Lecco, fa riferimento.

