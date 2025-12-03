Andrea Antonioli torna il libreria con il volume dedicato a Malatesta Il gueriero
Dalle nebbie della storia riemerge una figura potente e dimenticata: Malatesta il “Gueriero”, protagonista delle "horrende guerre de Italia" e simbolo dell’audacia rinascimentale. Dopo anni di appassionate ricerche sulle tracce di uno dei più indomiti condottieri della nostra storia, ha preso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
