L’Asia rimuove 6 quintali di rifiuti da via Nuova Marina a Napoli

Questa mattina, l’Asia ha rimosso sei quintali di rifiuti da via Nuova Marina a Napoli. L’intervento, fatto insieme al Comune e alla Polizia municipale, ha coinvolto l’area dei portici dell’ex filiale del Banco di Napoli. Si tratta di un’azione concreta per ripulire la zona e migliorare il decoro urbano, dopo settimane di accumulo di spazzatura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle operazioni di ripristino del decoro urbano, Asia è intervenuta questa mattina, in collaborazione con il Comune e la Polizia municipale su via Nuova Marina, nell’area dei portici dell’ex filiale del Banco di Napoli. Per le operazioni sono stati impegnati tre automezzi, un lavastrada e sette operatori. Sono stati raccolti circa 600 chilogrammi di rifiuti, in particolare materassi e coperte. Asia Napoli assicura ogni mese oltre 100 interventi per la rimozione dei rifiuti, in supporto alle attività di decoro delle aree occupate dalle persone senza fissa dimora, con l’impiego di automezzi e operatori dedicati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Asia rimuove 6 quintali di rifiuti da via Nuova Marina a Napoli Approfondimenti su Via Nuova Marina Napoli, dà fuoco a quintali di rifiuti (e l’incendio coinvolge le case vicine): incastrato “in tempo reale” e arrestato – Video Napoli, incidente in via Marina: 2 lavoratori Asia feriti, uno grave Un incidente grave si è verificato questa mattina in via Marina a Napoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Marina Resort di Vasto, nuova vita per il porticciolo turistico di Punta Penna Il Circolo Nautico ha annunciato l’avvio del processo di rinnovamento della propria base nautica di Punta Penna, un luogo unico, adiacente alla Riserva Naturale di Punta Aderci e in facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.