Napoli incidente in via Marina | 2 lavoratori Asia feriti uno grave

Un incidente grave si è verificato questa mattina in via Marina a Napoli. Un’auto, che percorreva a tutta velocità, ha investito due operatori di Asia Napoli. Uno dei due è rimasto ferito in modo serio e ora si trova in ospedale, mentre l’altro sta ricevendo cure. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Grave incidente in via Marina a Napoli: un'auto ad alta velocità travolge operatori di Asia Napoli. Due lavoratori in ospedale, uno è grave. È stata una notte di paura in via Marina, a Napoli, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due lavoratori di Asia Napoli, la società che si occupa dell'igiene urbana in città. Secondo le prime informazioni, riportate da Fanpage.it, un'auto che procedeva a forte velocità si è schiantata e si è ribaltata, travolgendo uno degli operatori impegnati nelle operazioni di servizio. L'impatto è avvenuto all'altezza di via Ponte dei Francesi ed è stato particolarmente violento.

