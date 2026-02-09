Raffaele è davvero molto o triste per la partenza di Ornella e il fatto che continuano a non sentirsi neppure da lontano. Ma una sorpresa sta per arrivare a risollevarlo. A Napoli sta per arrivare una grande imprenditrice americana per comprare una barca dai Ferri. E Roberto e Marina per accoglierla pensano di organizzare una cena riservata a casa. Ma ovviamente la prima persona che trova la donna a palazzo è proprio Raffaele. E l'incontro tra i due sarà magico. Anche perché la donna non è una comune. a raffigurare il personaggio di Eleonor é addirittura la grande attrice americana Whoopi Goldberg. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'arrivo di Whoopi Goldberg a Un posto al sole

Ep. 1 L'arrivo di Whoopi Goldberg a Palazzo Palladini. Un posto al sole. Rai 3.

Whoopi Goldberg in Italia ha trovato davvero Un posto al soleDietro l'arrivo di Whoopi Goldberg a Un posto al sole non c'è solo l'amore per Napoli e l'Italia. Il premio Oscar da tempo è ignorata da Hollywood e come lei stessa ha ammesso le bollette sono da paga ... lettera43.it

Parmigiano Reggiano entra nel cast di Un posto al sole accanto a Whoopi GoldbergLa Dop protagonista di tre scene nella storica serie di Rai 3, tra 30° anniversario della fiction e focus sul mercato Usa ... engage.it

