L’Après-Games del Porteño Gourmet

Milano si prepara a vivere un momento di grande fermento con l’Après-Games del Porteño Gourmet. La città si sta riempiendo di visitatori provenienti da tutto il mondo, attratti anche dai Giochi Olimpici. Ristoranti e locali si affollano di persone che vogliono assaporare la cucina argentina, mentre gli organizzatori puntano a far durare il successo anche oltre le Olimpiadi. La città si anima con eventi e iniziative, cercando di sfruttare questa vetrina internazionale.

Milano attraversa una fase di particolare esposizione internazionale in coincidenza con i Giochi Olimpici, che portano in città atleti, addetti ai lavori e pubblico da diversi Paesi. Un periodo denso di appuntamenti, iniziative collaterali e momenti di intrattenimento che incidono sul ritmo urbano e sulla fruizione degli spazi centrali. Il centro storico resta uno dei punti nevralgici di questa dinamica. A pochi passi da Piazza Duomo, tra le vie più battute della città, Speronari Suites ed El Porteño Gourmet propongono una formula di ospitalità e ristorazione pensata per intercettare un pubblico eterogeneo, composto da visitatori temporanei e residenti, durante le settimane di maggiore afflusso.

