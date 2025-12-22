da milano a verona a cortina dalla rive gauche parigina al lusso di st moritz con tante stelle o democratici da prenotare per le feste e o assicurarsi poi un 2026 di gran gusto

Da Milano a Verona, a Cortina, dalla Rive Gauche parigina al lusso di St. Moritz, passando tra stelle e atmosfere più accessibili, queste destinazioni offrono esperienze per ogni preferenza. Sono mete ideali da prenotare per le festività o per assicurarsi un 2026 all’insegna del buon gusto. Natale, infatti, si celebra in famiglia, ma nulla vieta di condividere momenti speciali in ristoranti o di concedersi piacevoli pause in eleganti cocktail bar.

N atale si festeggia in famiglia, è vero, ma nulla vieta di traslocare tutti insieme al ristorante, regalando un sanissimo relax a chi dovrebbe cucinare per dieci, quindici, venti. Né di impreziosire i lunghi pomeriggi di vacanza accomodati in poltrona sì, ma di un amabile cocktail bar. Vi segnaliamo dieci indirizzi da Milano a Parigi (ma di appeal decisamente milanese), da St Moritz a Cortina, da Verona a Olbia. Città, montagna e un pizzico di mare. Il primo ristorante di Prada a Shanghai è puro cinema. Firmato Wong Kar Wai X Sono nuovi o rinnovati in modo significativo, superlativi e stellati o per niente blasonati ma autentici e “democratici”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

