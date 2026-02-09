L’ABOLIZIONE DELL’UOMO di CS Lewis | recensione

Adelphi porta in libreria una nuova edizione de “L’abolizione dell’uomo” di C.S. Lewis, un testo scritto nel 1943 e ancora molto discusso oggi. Il libro analizza come certi insegnamenti e ideologie possano mettere in discussione i valori tradizionali e cambiare il modo di vedere l’uomo e la sua natura. Lewis mette in guardia contro le derive di un pensiero che potrebbe portare a perdere le caratteristiche che ci rendono umani. La nuova edizione permette a molti di riscoprire un testo che invita a riflettere sui rischi di un mondo

Adelphi ci omaggia in questo 2026 con una nuova edizione de "L'abolizione dell'uomo " di C.S. Lewis, pubblicato per la prima volta nel 1943. Un saggio breve ma estremamente denso, che affronta una delle questioni più profonde della modernità: l'educazione morale dell'uomo e il rischio di perdere ogni riferimento oggettivo al bene, in contrasto con il male. Nonostante siano trascorsi ormai ben 83 anni dalla sua prima pubblicazione, il libro si rivela sorprendentemente attuale, soprattutto nel modo in cui analizza il rapporto tra potere, valori e linguaggio. Attraverso continue metafore, Lewis critica l'approccio educativo delle scuole e le influenze della società che, nel tentativo di essere "neutrali" finiscono per svuotare la realtà di significati oggettivi.

