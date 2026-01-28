L’editore Adelphi ha appena pubblicato la trilogia cosmica di C. S. Lewis, uno degli autori più amati dagli appassionati di letteratura fantastica. I lettori possono finalmente riscoprire i suoi temi più profondi e le storie che hanno segnato generazioni. La pubblicazione arriva in un momento in cui il mondo letterario si interroga sull’identità e il ruolo dell’uomo nel futuro.

La recensione del libro di Clive Staples Lewis edito da Adelphi, 107 pp., 12 euro Gli appassionati del catalogo Adelphi e i lettori di C. S. Lewis (1898-1963) hanno di che gioire. L’editore ha infatti appena pubblicato la Trilogia cosmica (Lontano dal pianeta silenzioso, Perelandra, Quell’orribile forza) riunita in volume unico. Un vero e proprio classico della fantascienza che orienta l’uomo nella comprensione di ciò che il mondo è: una lotta tra Bene e Male. Un “viaggio nello spazio” come sarebbe poi stato un “viaggio nel tempo” quello scritto dall’amico J.R.R. Tolkien, e cioè Il Signore degli Anelli: due saghe insuperate per profondità e bellezza contenutistica (ma anche stilistica). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Clive Staples Lewis, noto per le sue opere di narrativa come Le cronache di Narnia, ha dedicato anche una significativa riflessione alla saggistica, tra cui il saggio L’abolizione dell’uomo.

L’abolizione dell’uomo sarà l’ultimo frutto del potere della tecnicaClive Staples Lewis (1898-1963) è noto per Le cronache di Narnia, ma un ruolo fondamentale nella sua produzione letteraria lo riveste la saggistica, in particolare L’abolizione dell’uomo. Il volume, r ... ilgiornale.it

«Ogni nuovo potere conquistato dall’uomo è anche un potere esercitato sull’uomo. Ogni passo avanti lo lascia al tempo stesso più debole e più forte». In libreria "L'abolizione dell'uomo" di C.S. Lewis, tradotto da Edoardo Rialti. x.com

«Non esiste né potrà mai esistere un semplice aumento di potere da parte dell’Uomo. Ogni nuovo potere conquistato dall’uomo è anche un potere esercitato sull’uomo. Ogni passo avanti lo lascia al tempo stesso più debole e più forte. In ogni vittoria, oltre a es - facebook.com facebook