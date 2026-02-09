La T Gema non sbaglia Espugnata Piacenza

La T Gema conquista Piacenza e porta a casa una vittoria importante. La squadra di Assigeco 86 ha battuto la T Gema MCT 91-86, con Poggi che ha siglato 19 punti e Ferraro a quota 13. La partita è stata combattuta dall’inizio alla fine, ma alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa, che sono riusciti a mantenere il controllo negli ultimi minuti. I giocatori di entrambe le squadre hanno dato il massimo, ma la T Gema non è riuscita a evitare la sconfitta contro un avversario

ASSIGECO 86 LA T GEMA MCT 91 Valesin 12, Cabini 19, Pepper 11, Sarmiento, Anaekwe 9, Poggi 19, Ferraro 13, Criconia 3, Fiorillo, Mazzucchelli ne, Kuot ne, Cattivelli ne. All. Lottici MONTECATINI Bargnesi 12, Jackson 17, D'Alessandro 9, Acunzo 11, Vedovato 12, Fratto 10, Isotta 10, Burini 10, Passoni 2, Gulini ne. All. Andreazza ARBITRI Di Martino, Manco e Del Gaudio NOTE parziali 17-22, 39-47, 65-70 - La T Tecnica Gema Montecatini non fa scappare Vigevano e Rucker: i "leoni" di Andreazza vincono la guerra di nervi contro l'UCC Assigeco Piacenza, espugnano il capoluogo emiliano 86-91 e restano in scia delle due capolista del Girone A di Serie B Nazionale.

