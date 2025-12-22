La T Gema non si ferma. Espugnata Fiorenzuola.

BEES 71 LA T TECNICA GEMA MCT 83 Obljiubech 10, Ambrosetti 14, Ceparano 21, De Zardo 4, Crespi 6, Bottioni 9, Bjorac 4, Korsunov 3, Mazbu, Camera ne. All. Del Re. MONTECATINI Bargnesi 14, Jackson 15, D’Alessandro 3, Acunzo 13, Vedovato 6, Fratto 9, Strautmanis 9, Burini 8, Passoni 6, Gulini ne, Del Vigna ne. All. Andreazza. ARBITRI Bonotto, Bettini e Forconi. NOTE parziali 21-23, 36-38, 48-60. La T Tecnica Gema Montecatini cala il tris espugnando 71-83 il PalArquato e si garantisce un tranquillo Natale con vista sulle finale four di Coppa Italia: un’altra vittoria e i “leoni” termali staccherebbero con buone probabilità il pass per tornare a disputare la kermesse tricolore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

