La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026
Le mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono state al centro dell’attenzione con il loro aspetto simpatico e immediato. La gente le ha subito amate, tra sorrisi e foto. Ora si aspettano con ansia le novità che accompagneranno l’evento, mentre i dettagli sulla loro storia sono ancora poco noti.
Le mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno conquistato il pubblico con la loro dolcezza e immediatezza. Tina e Milo, i due ermellini simbolo dei Giochi, sono ormai volti riconoscibili a livello globale. Ma dietro quel successo si nasconde una storia poco raccontata, che parte da un piccolo centro della Calabria e arriva fino ai riflettori olimpici, passando però per un silenzio che oggi fa discutere. I due personaggi sono nati dall’estro e dalla creatività degli studenti dell’ Istituto comprensivo “Costantino Mustari” di Taverna, che con il loro bozzetto hanno superato migliaia di proposte provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Funweek.it
