La storia di Zoe Trinchero, l’ennesimo femminicidio accende i riflettori sull’incapacità di accettare un no

Questa mattina a Torino è stata trovata morta Zoe Trinchero, uccisa in un episodio che riporta ancora una volta al cuore del problema dei femminicidi. La ragazza aveva detto no, ma l’uomo che le aveva chiesto un incontro non ha accettato il suo rifiuto e ha reagito in modo violento. La polizia sta indagando e si cerca di capire cosa abbia scatenato questa tragedia. La vicenda riporta l’attenzione sulla difficoltà di fermare la violenza contro le donne, anche quando cercano di mettere un limite.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del femminicidio di Zoe Trinchero, ammazzata da un coetaneo incapace di accettare un rifiuto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

La vicenda di Zoe Trinchero torna a gridare l’attenzione sui femminicidi in Italia.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Nel nome di Zoe, Sara, Giulia e centinaia di altre. Cosa hanno fatto le donne per meritarsi questo? - Left; Lacrime per Zoe: da bimba era amica di Matilde, la ragazza investita e uccisa dalla Porsche; Zoe Trinchero massacrata a 17 anni e poi spinta nel canale. La confessione dell'amico Alex Manna: C'era stata una breve storia; Morte di Zoe Trinchero. Calella (Cisl): Dietro ogni numero c’è una storia, un futuro negato e una sconfitta collettiva.

Femminicidio a Nizza Monferrato: La Tragica Storia di Zoe TrincheroZoe Trinchero, una giovane di 17 anni, perde tragicamente la vita a causa di un giovane che non riesce ad accettare il suo diniego. notizie.it

La storia di Zoe Trinchero, l’ennesimo femminicidio accende i riflettori sull’incapacità di accettare un noNon sappiamo ancora come sia morta Zoe Trinchero. Dovremmo aspettare l’autopsia per capire se siano stati i pugni, lo strangolamento o la caduta in quel canale di Nizza Monferrato dove il suo corpo è ... fanpage.it

Femminicidio Zoe Trinchero, dal depistaggio alla confessione: cosa sappiamo x.com

Quello di Zoe Trinchero, a Nizza Monferrato, è il settimo femminicidio dall’inizio dell’anno, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno, che monitora femminicidi, lesbicidi e transicidi. È stata uccisa da Alex Manna, che, dopo essere facebook