La sindaca di Arzano fa marcia indietro | Cinzia Aruta ritira le dimissioni

Da napolitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha deciso di fare un passo indietro e ritirare le sue dimissioni. Dopo averle presentate il 20 gennaio, ha spiegato di averci ripensato con piena consapevolezza, motivata dal senso di responsabilità verso la città e i suoi abitanti. La decisione cambia di nuovo lo scenario politico locale, lasciando aperta la strada a un nuovo inizio per il Comune.

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta ha ritirato le dimissioni presentate lo scorso 20 gennaio. Una scelta, dice, "maturata con piena consapevolezza e per senso di responsabilità verso la città e le sue cittadine e cittadini. Le dimissioni avevano rappresentato un momento di riflessione e verifica.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cinzia Aruta

Arzano, la sindaca Cinzia Aruta ritira le dimissioni

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha deciso di tornare sui suoi passi e ha ritirato le dimissioni che aveva annunciato qualche settimana fa.

Arzano, la sindaca Cinzia Aruta rassegna le dimissioni

Cinzia Aruta si è dimessa questa mattina dalla carica di sindaca di Arzano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cinzia Aruta

Argomenti discussi: Truffe sventate dagli anziani. E anche le badanti lanciano l'allarme; Agguato ad Arzano: un morto ed un ferito; Arzano, il 52enne ucciso senza un perché: spunta l’ipotesi di un errore di persona; Agguato ad Arzano: un morto e un ferito in via Sette Re.

la sindaca di arzanoArzano, la sindaca Cinzia Aruta ritira le dimissioniLa sindaca Cinzia Aruta ha formalizzato il ritiro delle dimissioni rassegnate nelle scorse settimane. Una scelta, spiega, maturata con piena consapevolezza e per senso di responsabilità verso la ci ... rainews.it

Arzano, la sindaca Cinzia Aruta ritira le dimissioni: «Priorità a stabilità e continuità amministrativa»Cinzia Aruta, sindaca di Arzano, ha formalizzato oggi il ritiro delle dimissioni presentate lo scorso 20 gennaio. La decisione – possibile entro i venti giorni previsti dalla legge – pone fine a una ... cronachedellacampania.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.