La Shoah nelle pagine disegnate | oltre 30 vignette nella mostra Lacrime lupi e tragici topi

La mostra “Lacrime, lupi e tragici topi” porta in mostra oltre 30 vignette che raccontano la Shoah attraverso il disegno. Fino al 25 febbraio, al Ridotto del Teatro Sociale di Novafeltria, i visitatori possono vedere le opere realizzate in occasione del Festival internazionale del cinema d’animazione e del fumetto di Rimini, in collaborazione con Cartoon Club. Un modo diverso e diretto per avvicinarsi a un tema così forte e ancora attuale.

Il Festival internazionale del cinema d'animazione e del fumetto di Rimini, in collaborazione con Cartoon Club, propone, fino al 25 febbraio, al Ridotto del Teatro Sociale di Novafeltria la mostra "Lacrime, lupi e tragici topi. Come il fumetto ha trattato la Shoah".

