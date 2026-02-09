La Roma pensa a Corvi per la prossima stagione nuova idea per la porta | CM

La Roma sta valutando seriamente di portare Edoardo Corvi in squadra per la prossima stagione. Le sue prestazioni con il Parma hanno attirato l’attenzione dei dirigenti giallorossi, che ora stanno seguendo da vicino il portiere. La società vuole rinforzare il reparto tra i pali e Corvi è tra le opzioni più calde. Nei prossimi giorni, si attende una decisione ufficiale.

Le ottime prestazioni fornite da Edoardo Corvi con il Parma non stanno passando inosservate in Serie A con la Roma che starebbe seguendo il portiere del Parma in ottica futura. Corvi pronto a cambiare maglia, piace alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it L'infortunio di Suzuki ha aperto le porte della titolarità in casa Parma per Edoardo Corvi con il classe 2001 che potrebbe cambiare aria alla fine del campionato in corso. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione sulle tracce dell'estremo difensore del Parma ci sarebbe la Roma che, in vista della prossima stagione potrebbe dover fare i conti con la cessione di Mile Svilar.

