La ricetta per dimezzare gas e carbone europeo? La geotermia di nuova generazione

L’Europa potrebbe ridurre la sua dipendenza da gas e carbone puntando sulla geotermia di nuova generazione. Diverse regioni stanno sperimentando tecnologie più avanzate per estrarre energia dal sottosuolo, con l’obiettivo di usare meno combustibili fossili. La strada è ancora lunga, ma alcuni progetti mostrano già risultati promettenti.

L’Europa potrebbe dimezzare la sua dipendenza da gas e carbone sfruttando una risorsa energetica sottovalutata: la geotermia di nuova generazione. Un nuovo rapporto del think tank Ember rivela che circa 43 gigawatt di capacità geotermica ad alta entalpia potrebbero essere sviluppati nel continente a costi paragonabili a quelli delle fonti fossili, aprendo la strada a una transizione energetica più rapida ed economica. La svolta è resa possibile da innovazioni tecnologiche che ampliano il potenziale geotermico ben oltre le aree tradizionalmente considerate idonee, sfruttando profondità maggiori e creando artificialmente la permeabilità del sottosuolo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Europa energia Nuova Renault Captur 2026: la nuova generazione sarà così La nuova Renault Captur del 2026 si mostra in anteprima, pronta a rivoluzionare il segmento dei crossover compatti. Nuova Toyota Yaris 2028, come sarà la nuova generazione? La nuova Toyota Yaris 2028 si prepara a sorprendere, ma al momento le informazioni ufficiali sono ancora assenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Europa energia Argomenti discussi: In Germania il panificio a impatto zero e contro gli sprechi; Obiettivo accumulo di energia: la ricetta italiana ha vinto la sfida. La ricetta per dimezzare gas e carbone europeo? La geotermia di nuova generazioneLa geotermia di nuova generazione potrebbe aiutare l’Europa a liberarsi dalla dipendenza dal gas e dal carbone. rinnovabili.it 7mila passi al giorno: la 'ricetta' per dimezzare il rischio morte e ridurre malattieMilano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Buone notizie per chi non riesce a centrare la 'dose quotidiana' di 10mila passi al giorno, comunemente 'prescritta' per mantenersi in salute. Ne bastano anche ... notizie.tiscali.it LA MIA VERSIONE DEL PANCOTTO! Nella ricetta ci sono due fonti di carboidrati ma non ci devono spaventare, si possono mangiare 2 carboidrati nello stesso pasto basta dimezzare le quantità (ad esempio se la mia porzione di patate è 200g e quella di p facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.