La ricetta per dimezzare gas e carbone europeo? La geotermia di nuova generazione

L’Europa potrebbe ridurre la sua dipendenza da gas e carbone puntando sulla geotermia di nuova generazione. Diverse regioni stanno sperimentando tecnologie più avanzate per estrarre energia dal sottosuolo, con l’obiettivo di usare meno combustibili fossili. La strada è ancora lunga, ma alcuni progetti mostrano già risultati promettenti.

L’Europa potrebbe dimezzare la sua dipendenza da gas e carbone sfruttando una risorsa energetica sottovalutata: la geotermia di nuova generazione. Un nuovo rapporto del think tank Ember rivela che circa 43 gigawatt di capacità geotermica ad alta entalpia potrebbero essere sviluppati nel continente a costi paragonabili a quelli delle fonti fossili, aprendo la strada a una transizione energetica più rapida ed economica. La svolta è resa possibile da innovazioni tecnologiche che ampliano il potenziale geotermico ben oltre le aree tradizionalmente considerate idonee, sfruttando profondità maggiori e creando artificialmente la permeabilità del sottosuolo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

