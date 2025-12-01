Dalla politica ai giganti della Silicon Valley la comunità indiana negli Stati Uniti è sempre più influente

Alle elezioni del 1956, per appena tremila e duecento voti, Dalip Singh Saund diventò deputato al Congresso rappresentando il 29esimo distretto della California. Alcune sopraccigli. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dalla politica ai giganti della Silicon Valley, la comunità indiana negli Stati Uniti è sempre più influente

Contenuti che potrebbero interessarti

Little India. Non solo Mamdani. Dalla politica ai giganti della Silicon Valley, la comunità indiana negli Stati Uniti è sempre più influente. L'articolo di Giulio Silvano è sul Foglio del Weekend edicoladigitale.ilfoglio.it Vai su X

Little India. Non solo Mamdani. Dalla politica ai giganti della Silicon Valley, la comunità indiana negli Stati Uniti è sempre più influente. L'articolo di Giulio Silvano è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com Vai su Facebook

Dalla politica ai giganti della Silicon Valley, la comunità indiana negli Stati Uniti è sempre più influente - Da Satya Nadella a Sundar Pichai, il successo indiano va oltre la politica e si concentra nei vertici aziendali. Da ilfoglio.it

I giganti della Silicon Valley litigano per i nostri dati - Nella Silicon Valley è iniziata una battaglia tra giganti che ha al centro i nostri dati. Lo riporta avvenire.it

E la crisi politica della Silicon Valley? - Tutti i grandi settimanali americani e non solo le hanno dedicato almeno una copertina. Da ilfoglio.it