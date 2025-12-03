Netflix vuole comprare Warner Bros e HBO Max | cosa cambia per film e serie tv

Il mondo dell’intrattenimento è sull’orlo di una rivoluzione che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere tra Hollywood e lo streaming. Netflix ha messo sul tavolo un’offerta da decine di miliardi di dollari, prevalentemente in contanti, per acquisire Warner Bros., uno degli studi cinematografici più iconici della storia del cinema. L’operazione, che potrebbe concludersi nel giro di pochi giorni o settimane, rappresenterebbe il più grande consolidamento dell’industria dell’intrattenimento degli ultimi decenni. La notizia arriva dopo che Warner Bros. è stata ufficialmente messa in vendita lo scorso ottobre, scatenando una guerra di offerte tra i principali player del settore. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Netflix vuole comprare Warner Bros. e HBO Max: cosa cambia per film e serie tv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Netflix vuole Warner Bros: la partita per il mercato mondiale - facebook.com Vai su Facebook

Caffè Affari (ristretto) - Le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @elisaapiazza: #Bitcoin tenta il recupero #Netflix vuole Warner Bros Discovery #Apple rimpiazza il capo dell’AI A Mosca l’incontro tra #Putin e Witkoff Più #Tesla e Byd sull Vai su X

Netflix vuole Warner Bros: il mega–affare che può chiudere le guerre dello streaming - Bank of America analizza le mosse di Netflix e spiega perché la partita per il controllo dei contenuti sta per cambiare volto. Secondo fortuneita.com

Netflix ha chiesto un prestito di decine di migliaia di dollari per acquistare Warner Bros. - Stando a quanto riportato da Bloomberg, Netflix avrebbe chiesto un gigantesco prestito per acquistare Warner Bros. Si legge su drcommodore.it

“Il metodo di Netlfix è marcio fino al midollo, vuole comprare Warner Bros solo per competere agli Oscar. Per il cinema sarà un disastro”: l’affondo di James Camero - Il regista di Avatar critica duramente Ted Sarandos e la possibile acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Netflix, cosa sappiamo sulla nuova offerta del colosso dello streaming per acquisire Warner Bros Discovery - Cosa sappiamo sulla nuova offerta fatta da Netflix per acquisire Warner Bros Discovery? Si legge su startupitalia.eu

Netflix vuole comprare Warner Bros? Ecco perché per i cinema sarebbe “lo scenario peggiore possibile” - Gli esercenti dei cinema sono molto preoccupati per la possibile acquisizione di Warner Bros da parte del colosso dello streaming che in quel caso ridurrebbe l'offerta nelle sale cinematografiche ... Si legge su movieplayer.it

L'offerta di Netflix su Warner Bros che indispettisce anche Trump - Contro l’ipotesi di una Warner targata Netflix si è schierato anche uno dei registi più influenti a livello mondiale, James Cameron. Si legge su today.it