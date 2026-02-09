La grammatica di Maraini i ‘soffittoni’ di Leone XIV

Dacia Maraini si scaglia contro una legge che a qualcuno non piace. La scrittrice ha scritto sul Corriere della Sera, nella sua rubrica Il sale sulla coda, che ci sono persone che non apprezzano le modifiche legislative. Maraini non fa nomi, ma il suo commento è chiaro: c’è chi resiste ai cambiamenti, anche quando sembrano necessari.

Scrittrice. Dacia Maraini nella rubrica Il sale sulla coda, che firma sul Corriere della Sera: "Ma c'è qualcuno a cui questa legge non piace. E propone modifiche. E se la donna mente? Se per antipatia o odio si inventa una violenza che in realtà non c'è stata? Presi da questi dubbi costoro chiedono di modificare la legge sulla violenza". Qualcuno è "pronome indefinito oggi solo singolare", avverte Lo Zingarelli 2026, mentre costoro è "pronome dimostrativo maschile e femminile plurale", si legge nello stesso dizionario. Pertanto, la sequenza appare incoerente dal punto di vista sintattico-referenziale.

