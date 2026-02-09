La farsa del Carnevale

Questa sera a Bari, l’atmosfera si riempie di allegria con una performance teatrale dedicata al Carnevale. L’evento si svolge in uno dei boutique bar più eleganti della città, dove i clienti possono godersi cocktail e aperitivi mentre assistono a uno spettacolo leggero e divertente. Una serata diversa, pensata per chi vuole passare qualche ora in allegria senza troppe pretese.

?? La Farsa del CarnevaleUna performance teatrale per una serata leggera tra cocktail e aperitivi nel più elegante BoutiqueBar di Bari.Nato dal lavoro di ricerca sul folclore di Pasquale D'Attoma, autore dei testi, si scoprono personaggi del carnevale, si riscopre la tradizione del carnevale barese tra il funerale di Zi Rocco e il Veglionissimo della stampa! Teatro, maschere baresi, vino e drink in una location insolita.Lo spettacolo nasce come progetto della scuola di Teatro InScena di Bari diretta con passione ed entusiasmo da Dedi Rutigliano.Non mancare e inizia il sabato sera in maniera unica e originale!?? Ingresso libero?? Prenotazione consigliata3471227169 0804044551 A Putignano la quarta edizione dell’evento enogastronomico 'San Martino.🔗 Leggi su Baritoday.it

