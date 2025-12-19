Stanziati 4 milioni di euro per recuperare lo storico anello dell' Autodromo di Monza

La Regione Lombardia ha approvato un contributo di 4 milioni di euro per il recupero dello storico anello dell'Autodromo di Monza, un intervento fondamentale per preservare la tradizione e la storia di questo simbolo automobilistico. La misura, inserita nel bilancio di previsione 2026-2028, nasce dall'impegno di diversi consiglieri regionali e rappresenta un'importante azione di valorizzazione e tutela del patrimonio locale.

Quattro milioni di euro in arrivo per l'Autodromo di Monza. Li ha stanziati la regione Lombardia con l'approvazione dell'emendamento al bilancio di previsione 2026-2028 voluto dai consiglieri regionali Alessia Villa (Fdi), Martina Sassoli (Lombardia Migliore), Fabrizio Figini (Forza Italia).

