È la cosa più strana che abbia mai visto | le amiche della sposa realizzano un video particolare per l’addio al nubilato La clip diventa virale

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immaginatevi di rivedere tutti i vostri ex insieme in un unico video. È quanto accaduto alla futura sposa Monica San Luis che ha ricevuto un “regalo” speciale dalle sue amiche in occasione del suo addio al nubilato trascorso a Parigi. Le amiche della futura sposa hanno infatti montato un video con tutti gli ex d’infanzia di Monica che auguravano a lei e al futuro sposo il meglio. Un video di auguri decisamente particolare al quale la futura sposa ha reagito con sorpresa. Proprio la clip della reazione è diventata in poco tempo virale raccogliendo centinaia di commenti. “Ho pensato che fosse la cosa più divertente del mondo”, ha detto Monica parlando a Newsweek. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

