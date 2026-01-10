Inter Napoli Chivu può sorridere | recuperano in due sulla destra

L'Inter si prepara ad affrontare il Napoli con alcune certezze sulla corsia di destra. Cristian Chivu può contare sul recupero di due giocatori, che rafforzano le opzioni disponibili per la gara. Questa disponibilità rappresenta un segnale positivo per la squadra, offrendo maggiore flessibilità nelle scelte tattiche e contribuendo a un approccio più equilibrato in vista della sfida.

Inter Napoli. Cristian Chivu può guardare con maggiore serenità alla sfida contro il Napoli, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni sulla corsia di destra. In vista del big match, lo staff tecnico nerazzurro ha finalmente ritrovato alcune pedine importanti che permettono all’allenatore di ampliare le rotazioni e gestire meglio eventuali imprevisti a gara in corso. Dall’infermeria arrivano infatti segnali incoraggianti. Matteo Darmian e Andy Diouf si sono allenati regolarmente con il gruppo e risultano completamente recuperati. Entrambi saranno convocati e rappresentano due alternative preziose, con Darmian che torna a disposizione dopo mesi complicati segnati dai problemi al polpaccio, un rientro particolarmente atteso per duttilità ed esperienza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

