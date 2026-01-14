La Cina svela il Tianma 1000 | cosa sappiamo del drone cargo low cost di Pechino

La Cina ha annunciato il completamento del primo volo del Tianma 1000, un drone cargo senza pilota destinato a operazioni di logistica e consegna di materiali. Questo velivolo rappresenta un passo importante nello sviluppo di soluzioni di trasporto automatizzato a basso costo, con un focus su efficienza e versatilità. Di seguito, analizziamo le caratteristiche principali e le potenziali applicazioni del Tianma 1000.

La Cina ha annunciato il completamento del volo inaugurale del Tianma-1000, un velivolo da trasporto senza pilota progettato per missioni logistiche, di emergenza e di consegna materiali. Il drone, appartenente alla categoria “ton-class”, rappresenta un passo rilevante nello sviluppo di piattaforme aeree a basso costo e media quota pensate per operare in contesti complessi e difficilmente accessibili. Il Tianma-1000, nello specifico, è stato sviluppato da Xi’an Aisheng Technology Group, società affiliata a China North Industries Group Corp, ed è frutto di un progetto interamente domestico, a conferma dell’obiettivo di Pechino di rafforzare l’autonomia tecnologica nel settore aeronautico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

