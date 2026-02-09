Klaebo dominante stacca tutti sulla salita finale! Guarda la sua impresa
Il norvegese Klaebo ha dominato la gara di skiathlon, staccando tutti nella salita finale. Ha tagliato il traguardo con un vantaggio deciso, lasciando gli avversari alle sue spalle. La sua vittoria ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi e ha aperto con forza i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Il norvegese vince la gara di skiathlon lasciandosi tutti alle spalle nella salita finale: segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Klaebo Impresa
LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: impressionante dimostrazione di forza di Klaebo, stacca gli avversari in salita!
Segui in diretta la gara di sci di fondo 20 km Goms 2026, con aggiornamenti in tempo reale.
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo dominante, Pellegrino secondo dei non norvegesi
La Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2025-2026 vede Klaebo come favorito, con Pellegrino tra i migliori non norvegesi.
Ultime notizie su Klaebo Impresa
Klaebo domina la skiathlon, Pellegrino ventesimoUn ingresso discreto nel clima olimpico da parte di Federico Pellegrino, portabandiera azzurro e uomo di punta della pattuglia italiana dello sci di fondo. Nella prima gara, lo skiathlon, formula che ... rainews.it
Sci nordico: Klaebo vince la sprint tc in Val di Fiemme e fa suo il Tour de SkiJohannes Hosflot Klæbo domina la sprint in tecnica classica della Val di Fiemme (Trentino) e si garantisce il successo nella classifica generale del ventesimo Tour de Ski, che si completerà domani con ... ansa.it
La Norvegia esulta anche senza Johannes Klaebo, con il successo del giovanissimo vichingo nella sprint a skating sulle nevi tedesche. Si deve accontentare del 2° posto il faro azzurro Chicco Pellegrino, al 300° pettorale in coppa. Completa il podio un altro n facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.