Klaebo dominante stacca tutti sulla salita finale! Guarda la sua impresa

Il norvegese Klaebo ha dominato la gara di skiathlon, staccando tutti nella salita finale. Ha tagliato il traguardo con un vantaggio deciso, lasciando gli avversari alle sue spalle. La sua vittoria ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi e ha aperto con forza i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

