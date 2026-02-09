Kalulu il bomber inaspettato | i numeri della svolta e il suo ruolo chiave per Spalletti

All’Allianz Stadium, nel match contro la Lazio, Pierre Kalulu ha sorpresa tutti con una prestazione decisiva. Dopo aver conquistato un pareggio in extremis, il difensore si è dimostrato più presente in attacco, contribuendo in modo inaspettato alla fase offensiva del Milan. La sua trasformazione ha cambiato le carte in tavola e ora Spalletti può contare su un elemento in più in avanti.

un pareggio in extremis all'Allianz Stadium contro la Lazio ha evidenziato una trasformazione significativa: Pierre Kalulu è diventato una presenza offensiva rilevante per la Juventus. Il centrale francese, fino a poco tempo fa considerato principalmente affidabile in fase di copertura, mostra ora una dinamica di gioco che amplia le soluzioni del reparto arretrato e impone una nuova lettura tattica agli avversari. in questa cornice, il contributo del difensore si lega a una gestione delle risorse che punta a un equilibrio tra fase difensiva e capacità di costruzione offensiva, con risvolti concreti sui risultati di squadra.

