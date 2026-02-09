Kalulu il bomber inaspettato | i numeri della svolta e il suo ruolo chiave per Spalletti

Da mondosport24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Allianz Stadium, nel match contro la Lazio, Pierre Kalulu ha sorpresa tutti con una prestazione decisiva. Dopo aver conquistato un pareggio in extremis, il difensore si è dimostrato più presente in attacco, contribuendo in modo inaspettato alla fase offensiva del Milan. La sua trasformazione ha cambiato le carte in tavola e ora Spalletti può contare su un elemento in più in avanti.

un pareggio in extremis all’Allianz Stadium contro la Lazio ha evidenziato una trasformazione significativa: Pierre Kalulu è diventato una presenza offensiva rilevante per la Juventus. Il centrale francese, fino a poco tempo fa considerato principalmente affidabile in fase di copertura, mostra ora una dinamica di gioco che amplia le soluzioni del reparto arretrato e impone una nuova lettura tattica agli avversari. in questa cornice, il contributo del difensore si lega a una gestione delle risorse che punta a un equilibrio tra fase difensiva e capacità di costruzione offensiva, con risvolti concreti sui risultati di squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Juve, Kalulu è il bomber che non ti aspetti! Il pari con la Lazio e i numeri della svolta: il francese è l’uomo in più per Spalletti

In una partita combattuta all’Allianz Stadium, Pierre Kalulu ha segnato il gol che ha salvato la Juve dal perdere contro la Lazio.

