McTominay svolta tattica | perché nel nuovo ruolo è devastante? I numeri

Come McTominay è tornato McTominay. La vittoria sul Qarabag ha sancito la definitiva rinascita di Scott McTominay. Dopo settimane di appannamento dovute a un equivoco tattico (impiego da esterno nel 4-1-4-1), il ritorno al ruolo di mediano d'assalto nel nuovo centrocampo a due ha sbloccato il giocatore. Più centrale, più coinvolto, più letale: 5 gol stagionali e una leadership tecnica che ora è imprescindibile per Conte. McTominay: ora è decisivo anche da mediano Da "Sacrificato" a "Totem": l'evoluzione tattica di McTominay. Il 2-0 rifilato al Qarabag non deve ingannare: per un'ora il Napoli ha sofferto.

