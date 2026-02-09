Kalulu a Sky | C’è tanta amarezza per il risultato E da difensore c’è un’altra cosa che mi fa ancora più male

Kalulu si presenta ai microfoni di Sky e non nasconde il dispiacere per il pareggio contro il suo Milan. “C’è tanta amarezza per il risultato”, dice, e aggiunge che da difensore c’è qualcosa che gli fa ancora più male. Il francese si concentra sulle occasioni fallite e sui gol subiti, nonostante abbia segnato un gol importante. La squadra analizza gli errori, ma il rammarico resta.

L'uomo della provvidenza, colui che ha evitato alla Juventus una sconfitta che sarebbe stata pesantissima, si è presentato ai microfoni nel post-partita con un volto tutt'altro che festante. Pierre Kalulu, autore del gol del pareggio al 96? che ha fatto esplodere l' Allianz Stadium, ha offerto un'analisi di straordinaria lucidità e maturità ai microfoni di Sky Sport, dimostrando come la mentalità all'interno dello spogliatoio di Luciano Spalletti sia focalizzata esclusivamente sulla vittoria.

