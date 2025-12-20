Bologna Inter Mkhitaryan | Fa male c’è tanta amarezza

Henrikh Mkhitaryan è stato il primo volto nerazzurro a metterci la faccia dopo l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana, maturata ai rigori contro il Bologna. Ai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista armeno ha analizzato con lucidità la serata di Riad, partendo dalla prestazione dell’Inter nei novanta minuti. “Dobbiamo parlare della partita, non solo dei rigori. Dovevamo chiuderla prima”, ha spiegato Mkhitaryan. “Dal dischetto è un’altra storia: questa volta non siamo riusciti a sbloccarci come era successo contro l’Atletico Madrid. Dispiace, perché creiamo tante occasioni e dobbiamo essere più cinici”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Gubbio, l’amarezza di Di Carlo: "E’ una sconfitta che fa male"

Leggi anche: Mkhitaryan a Sky: «Fa male perdere così. Bisogna alzare la testa e guardare avanti»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Le reazioni post-partita: Risultato difficile da accettare, quel rigore...; Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Napoli-Milan 2-0: gli highlights.

MEDIASET - Inter, Mkhitaryan: "Dovevamo chiudere prima la partita" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, dopo la sconfitta contro il Bologna in semifinale di Supercoppa italiana: "Dovevamo chiudere prima l ... napolimagazine.com