La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il giovane attaccante tedesco ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club bianconero per i prossimi sette anni, con la possibilità di prolungare fino al 2031. La società punta molto su di lui e vede in Yildiz un talento su cui investire a lungo termine.

La Juventus ha chiuso uno dei rinnovi più significativi della sua storia recente: Kenan Yildiz ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2030, con opzione per estendere l’accordo fino al 2031. La firma è stata depositata il 7 febbraio 2026, dopo una trattativa lampo conclusa in meno di 72 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz, un rinnovo significativo

Approfondimenti su Juventus Yildiz

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

I confess: We Yildiz #juventus #yildiz #JuveInter #edit

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Juve, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Yildiz: attesa per la conferenza di Spalletti; Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030; Juventus, è ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030; Yildiz-Juventus insieme fino al 2030, c'è l'accordo: cifre e dettagli.

Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la LazioQuella di ieri è stata una giornata storica per la Juventus che ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Per celebrare questo prolungamento. tuttomercatoweb.com

Celik (HT Spor) sul rinnovo di Yildiz: Ha reso orgoglioso un intero paese, alla Juve finirà di mostrare il suo intero potenzialeLa redazione di TuttoJuve.com ha contattato, in esclusiva, il collega di HT Spor, Ça?atay Celik, per parlare del rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus avvenuto nelle ultime ore e non ... tuttojuve.com

La dichiarazione d'amore di Yildiz per la Juventus e i suoi tifosi La stella di Kenan brillerà ancora e sarà la più luminosa Il messaggio completo nel primo commento x.com

Locatelli a DAZN prima di Juventus-Lazio: "Yildiz è la nostra stella, ecco cosa mi ha chiesto la proprietà" facebook