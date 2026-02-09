Juventus Weah | A Marsiglia sono rinato

Timothy Weah si apre e dice di aver ritrovato fiducia all’Olympique Marsiglia. L’attaccante americano spiega che il tecnico De Zerbi ha creduto in lui e gli ha dato una chance importante. Weah si sente rinato e sta vivendo un momento positivo in Francia.

Timothy Weah ha condiviso apertamente le sue sensazioni sul periodo attuale con l'Olympique Marsiglia, sottolineando: "Mi hanno dato una possibilità, De Zerbi credeva realmente in me". Le confessioni di Weah L'esperienza di Timothy Weah alla Juventus si è rivelata breve ma ricca di momenti significativi. Approdato a Torino nell'estate del

Timothy Weah ha condiviso la sua esperienza con la tifoseria del Marsiglia, sottolineando quanto questa connessione sia cresciuta nel tempo.

