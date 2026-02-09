Juventus | un documentario racconta la storia bianconera

La Juventus si prepara a raccontarsi attraverso un nuovo documentario. Il film “Juventus – Primo Amore”, prodotto da Sky Documentaries con la società bianconera, sarà presentato in alcune sale italiane il 18 febbraio 2026. È il primo passo di una narrazione che si apre al grande pubblico, con immagini e testimonianze della storia bianconera.

Un nuovo capitolo si aggiunge alla narrazione della Juventus attraverso il cinema e la televisione. Il documentario “Juventus – Primo Amore”, prodotto da Sky Documentaries in collaborazione con la società bianconera, sarà presentato in anteprima cinematografica il 18 febbraio 2026 in alcune sale selezionate in Italia, prima di approdare in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: un documentario racconta la storia bianconera Approfondimenti su Juventus Prime Amore «Juventus. Primo amore», al cinema il documentario che racconta l’orgoglio bianconero come una storia d’Italia La Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera. Chi è Francesca Persi, la collaboratrice di Fabrizio Corona racconta la sua storia nel documentario su Netflix Francesca Persi, assistente e socia di Fabrizio Corona, è protagonista nel nuovo documentario Netflix che racconta la sua esperienza professionale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. JUVENTUS IL DECENNIO D'ORO - LA VOCE DELLO SPETTACOLO Ultime notizie su Juventus Prime Amore Argomenti discussi: Heysel, Scirea, Platini: Juventus. Primo amore racconta il mito bianconero 1975-1985; Sorrentino, Muccino, Albanese, Cavani, la genesi di Amleto, il decennio d’oro della Juve e lo ‘spezzino’ 0187 UFO: la programmazione dell’Odeon; Remapping Rome, il documentario che racconta la scena Hip Hop della Capitale; Giulio Regeni, il film al cinema: dopo 10 anni di lacrime, finalmente giustizia? - Libere Recensioni. Juventus. Primo Amore, arriva al cinema il documentario che celebra l’orgoglio bianconeroA dieci anni dallo straordinario successo di Bianconeri. Juventus Story, solo il 16, 17, 18 febbraio 2026 sbarca al cinema come evento speciale Juventus. Primo Amore, il documentario firmato da An ... deejay.it Tardelli: Cosa manca alla Juve? Una proprietà che la ami. Questa non la segue molto...L'ex centrocampista alla presentazione del film documentario Juventus, Primo Amore: L'Avvocato non usava la squadra come business, gli piaceva stare coi giocatori ... msn.com https://www.giornalelora.it/arriva-al-cinema-juventus-primo-amore-il-documentario-di-angelo-bozzolini-che-celebra-lorgoglio-bianconero/ facebook #JuventusLazio #JuveLazio #Juventus #Juve #Lazio #SerieA VIDEO x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.