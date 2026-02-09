La Juventus sta accelerando sui tempi per portare a Torino Marcel Schlager. I bianconeri vogliono chiudere l’affare prima che si inseriscano club della Premier League, sfruttando la possibilità di un trasferimento a parametro zero. Nei prossimi giorni si aspetta una svolta concreta.

La Juventus è pronta a piazzare il primo scatto per il mercato estivo, approfittando di un’occasione a parametro zero che infiamma il centrocampo. Xaver Schlager ha ufficializzato la rottura definitiva con il Lipsia: il mediano austriaco, classe 1997, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, diventando di fatto uno dei pezzi pregiati della prossima finestra trasferimenti. La notizia, che era nell’aria da settimane, ha attivato immediatamente i radar dei top club europei, ma la società bianconera sembra aver giocato d’anticipo. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la dirigenza della Continassa si sarebbe mossa con estrema tempestività già a partire dal mese di dicembre, tessendo i contatti necessari per bruciare la concorrenza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus, sprint per Schlager: addio al Lipsia, i bianconeri anticipano la Premier

Approfondimenti su Juventus Slager

La Juventus punta forte su Xaver Schlager.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Slager

Argomenti discussi: Senesi Juventus è lui l’obiettivo in difesa per giugno | società al lavoro per anticipare la concorrenza C’è un dettaglio che potrebbe fare la differenza; Senesi Juve il giocatore lo ha già comunicato al Bournemouth! E c’è un vantaggio burocratico.

Juventus, proseguono i contatti con Schlager: il suo addio al Lipsia è già certoC'è spazio per il mercato estivo anche quando il calendario segna 9 febbraio: la Juventus continua a dialogare con Xaver Schlager, centrocampista. tuttomercatoweb.com

Schlager via dal Lipsia, Juve in pressingSchlager lascia il Lipsia, Juve in pressing: contatti avviati per il centrocampista austriaco La Juventus accelera per Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, in scadenza ... tuttojuve.com

Juventus, sprint finale per l’attaccante: Kolo Muani o Sorloth https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-sprint-finale-per-lattaccante-kolo-muani-o-sorlothfsp_sid=569 di Giacomo Segreto facebook

Sprint Juventus per Mateta: pronta un'offerta da 30 milioni al Crystal Palace x.com