Juventus-Lazio | Spalletti in conferenza stampa

Dopo il pareggio per 2-2 tra Juventus e Lazio all’Allianz Stadium, Luciano Spalletti è salito in conferenza stampa e ha regalato un momento inaspettato e divertente. Il tecnico dei biancocelesti ha parlato con naturalezza, senza troppi giri di parole, sorprendendo tutti i presenti con alcune battute e un atteggiamento rilassato. La partita, combattuta fino all’ultimo minuto, si è conclusa senza vincitori, ma l’allenatore laziale si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi.

Dopo il pareggio per 2-2 della Juventus contro la Lazio all’Allianz Stadium (8 febbraio 2026), Luciano Spalletti ha regalato un momento surreale e divertito in conferenza stampa. Il tecnico toscano, visibilmente rilassato nonostante il risultato non pienamente soddisfacente, ha risposto a una domanda di un giornalista con un’esclamazione ironica e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Lazio: Spalletti in conferenza stampa Approfondimenti su Juventus Lazio Juventus: Spalletti in conferenza stampa Il mister Luciano Spalletti ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa di domenica 11 gennaio 2026 alla Continassa, presentando la partita della Juventus contro la Cremonese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juventus-Lazio 2-2 Spalletti in conferenza stampa post partita Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Lazio; Juventus-Lazio, Spalletti: Serve riforma, l'arbitro è l'unico non professionista; Spalletti: Cabal? Era rigore tutta la vita. L'arbitro non è un professionista, serve una riforma; Cabal si scontra con Gila, Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol: proteste in Juventus-Lazio. Conceicao infortunato, cosa è successo in Juve-Lazio: c’è già il verdetto per l’InterNovità dalla Continassa per quanto riguarda le condizioni del portoghese, che ha avvertito dolore durante il riscaldamento: i dettagli ... tuttosport.com Juventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: Posso darti un bacio? - VideoIl tecnico bianconero ha commentato, a modo suo, il pareggio con i biancocelesti di Sarri ... adnkronos.com "Ti posso dare un bacio" Luciano Spalletti sorprende tutti nel post partita di Juventus - Lazio. Il tecnico bianconero abbraccia Federica Zille e le dà un bacio. Perché lo ha fatto facebook Juventus-Lazio, Sarri: "Difficoltà enormi ma la squadra non ha mai mollato" #SkySport #SkySerieA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.