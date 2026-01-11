Juventus | Spalletti in conferenza stampa
Il mister Luciano Spalletti ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa di domenica 11 gennaio 2026 alla Continassa, presentando la partita della Juventus contro la Cremonese. L'incontro, valido per la 20ª giornata di Serie A, si disputerà lunedì 12 gennaio alle 20:45 all’Allianz Stadium. Spalletti ha analizzato le prospettive della squadra in vista di questa importante sfida casalinga.
Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa, tenutasi domenica 11 gennaio 2026 alle 16:00 alla Continassa, la sfida casalinga della Juventus contro la Cremonese, posticipo della 20ª giornata di Serie A 202526 in programma lunedì 12 gennaio alle 20:45 all’Allianz Stadium. Si tratta della prima partita del girone di ritorno, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus, niente conferenza stampa pre-derby per Spalletti
Leggi anche: Juventus, perchè Spalletti non ha parlato in conferenza stampa
La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Lecce; Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: Mercato? Non ho bisogno di nulla; La Juve prepara la sfida al Lecce: fissata la conferenza stampa di Luciano Spalletti; Juventus-Lecce 1-1, Luciano Spalletti ai giornalisti sul rigore sbagliato da Jonathan David: Secondo me dovevate batterlo voi!.
Spalletti in diretta, la conferenza stampa di Juve-Cremonese con tutte le dichiarazioni - La conferenza stampa dell'allenatore bianconero inizierà alle 16:00. tuttosport.com
"Chiesa come Sinner". La Juve lo rivuole in bianconero e Spalletti torna su quel paragone - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese, mister Luciano Spalletti è tornato anche sulla sua famosa frase su. tuttomercatoweb.com
Juventus-Cremonese, la conferenza di Spalletti: "Mercato? Corti in un paio di ruoli" - Cremonese, la conferenza di Spalletti: 'Mercato? sport.sky.it
JUVE-CREMONESE, Spalletti in Conferenza Stampa: “Sul Mercato Completeremo la Squadra”
Luciano Spalletti ha la consapevolezza di una Juventus che sta crescendo nel tempo e lo sta dimostrando il gioco e i risultati, con enormi margini di miglioramento: https://fanpa.ge/zrZz7 - facebook.com facebook
Luciano #Spalletti sul mercato di gennaio della #Juventus: “In un paio di posizioni siamo un po’ corti, si deve andare a completare. A me basta che venga fatto. Siamo con le orecchie dritte per vedere se si possono riempire queste caselle in maniera corretta”. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.