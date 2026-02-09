Juventus-Lazio 2-2 le pagelle | Provedel 8 il migliore Locatelli 5 grave errore Kalulu 7 decisivo Pedro 8 eterno

La Lazio porta a casa un punto a Torino, ma lascia l’amaro in bocca. La partita finisce 2-2, con i biancocelesti che si fanno rimontare due volte e rischiano di perdere nei minuti finali. Provedel si conferma il migliore in campo con un voto di 8, mentre Locatelli commette un grave errore che pesa sulla sua valutazione. Kalulu si fa trovare decisivo in difesa, mentre Pedro dimostra ancora una volta di essere un giocatore eterno. La Lazio non riesce a portare a casa i tre punti e ora deve riconsolarsi

Lazio beffata in extremis dalla Juventus. I biancocelesti, nella gara valida per la 24a giornata, si sono fatti rimontare due gol, sprecando la ghiotta occasione di tornare a casa con tre punti. Dopo un primo tempo sofferto, in cui i bianconeri hanno sfiorato a più riprese il vantaggio (annullato il gol di Koopmeiners), Maldini, al 46', ha recuperato palla a centrocampo, servendo Pedro. Lo spagnolo, grazie anche ad una deviazione decisiva di Bremer, ha sbloccato il risultato. Ad inizio ripresa, su un lancio geometrico di Cataldi, Isaksen ha firmato il raddoppio, trovando anche la complicità di un Di Gregorio tutt'altro che perfetto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

