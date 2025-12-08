Tuttosport fa a pezzi il mercato Juve | Openda e Conceiçao sono costati cinque milioni più di Hojlund e Neres

Guido Vaciago direttore di Tuttosport fa un’analisi impietosa della Juventus, a partire dai soldi spesi sul mercato nelle ultime tre stagioni: da Giuntoli a Comolli. Scrive Vaciago: Hojlund è costato cinque milioni in più di Openda. Neres dieci in meno di Conceiçao. Napoli-Juve è anche una questione di scelte e la Juve le ha sbagliate quasi tutte nelle ultime tre campagne acquisti. Il Napoli è partito molto più forte.. Il Napoli ha vinto, nonostante le tante assenze, dimostrandosi squadra compatta e in grado di attutire le emergenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tuttosport fa a pezzi il mercato Juve: Openda e Conceiçao sono costati cinque milioni più di Hojlund e Neres

