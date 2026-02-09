Juve rabbia e scuse | Yildiz e Locatelli scuotono l’ambiente dopo la Lazio

Dopo il pareggio contro la Lazio, i giocatori della Juventus fanno sentire la loro rabbia e chiedono scusa ai tifosi. Yildiz e Locatelli parlano sui social, scuotendo l’ambiente con parole dure e sincere. La squadra torna in campo con il morale sotto ai piedi, pronta a reagire dopo una serata che ha lasciato l’amaro in bocca.

Il convulso pareggio interno contro la Lazio lascia l’amaro in bocca nello spogliatoio della Juventus, che affida ai social le riflessioni di una serata dai due volti. Tra i più colpiti c’è Manuel Locatelli: il capitano bianconero, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto metterci la faccia ammettendo le proprie responsabilità per l’incertezza che ha spianato la strada al vantaggio capitolino. “Sono davvero dispiaciuto per il mio errore”, ha scritto il centrocampista, sottolineando però come il gruppo abbia saputo reagire con orgoglio a una situazione che si era fatta critica. Sulla stessa linea d’onda, ma con lo sguardo rivolto alla prestazione collettiva, si è espresso Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Pogba torna a Monaco e fa visita alla Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

