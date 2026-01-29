Pogba ritrova la ‘sua’ Juve a Monaco | regalo per Yildiz e Locatelli – FOTO

Pogba torna a Monaco e fa visita alla Juventus. Il francese non ha giocato, ma era presente allo Stade Louis-II. La sua presenza ha sorpreso molti tifosi, anche se non scende in campo. Pogba ha voluto comunque mostrare il suo supporto, regalando un sorriso a Yildiz e Locatelli.

Pogba ritrova la ‘sua’ Juve a Monaco: regalo per Yildiz e Locatelli. Il francese non era a disposizione ma era presente allo Stade Louis-II. Il pareggio a reti bianche tra Monaco e Juventus allo Stade Louis II non ha regalato grandi emozioni sul terreno di gioco, ma nel post-partita il clima si è scaldato grazie a un incontro dal forte sapore nostalgico. Pur non essendo stato protagonista in campo, Paul Pogba è stato il centro gravitazionale degli sguardi juventini, approfittando della sfida di Champions League per riabbracciare i suoi ex compagni di squadra in quella che è stata, a tutti gli effetti, una rimpatriata tra vecchi e nuovi amici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus, guidata da Spalletti, si prepara a una sfida importante senza Pogba, che sarà assente per infortunio.

Paul Pogba si presenta al Louis II di Montecarlo, ma resta in tribuna.

Paul Pogba non ritrova la Juve nemmeno da avversario; Cosa succede a Paul Pogba al Monaco: dal tentativo di rilanciare la carriera dopo la squalifica per doping agli infortuni che spezzano il sogno Mondiali 2026; Bonucci ritrova Pogba, è subito nostalgia per i tifosi.

Pogba e i puffi per Monaco-Juve: lo scatto social con Yildiz e Locatelli è viraleCi sono immagini che non hanno bisogno di spiegazioni, perché parlano direttamente alla memoria e al cuore. Come quella che ha condiviso Locatelli su Instagram. Uno spogliatoio, tre generazioni che si ... tuttosport.com

