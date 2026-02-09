Japan PM’s big election win could mean more beef with Beijing
Dopo la vittoria schiacciante alle elezioni, il primo ministro giapponese Sanae Takaichi rafforza la sua posizione sul fronte della sicurezza. La sua vittoria riduce le resistenze interne e apre la strada a una politica più dura, anche nei rapporti con la Cina. La leadership di Takaichi si prepara a spingere avanti le decisioni che potrebbero aumentare le tensioni con Pechino.
In November, Takaichi touched off a diplomatic storm with Beijing by suggesting Japan could respond militarily to any Chinese attack on the democratically governed island if it also threatened Japanese territory. “I expect to see Japan very forward-leaning on defence policy, such as her statements on a Taiwan contingency,” said Kevin Maher, a former U.S. diplomat now with NMV Consulting in Washington. “One impact could be that President Xi Jinping comes to understand her strong stance,” he added. China responded furiously to Takaichi’s Taiwan comment, promising to “resolutely prevent the resurgence of Japanese militarism” if Tokyo continued on its “wrong path”. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Japan PM
Trump congratulates Japan’s Takaichi on election win
Donald Trump ha chiamato Sanae Takaichi per congratularsi con lei dopo la vittoria del suo schieramento alle elezioni in Giappone.
Thailand’s Bhumjaithai prepares for coalition talks after big election win
Dopo la vittoria alle elezioni, il partito Bhumjaithai del premier Anutin Charnvirakul si prepara a negoziare la formazione della nuova coalizione.
Ultime notizie su Japan PM
Japan PM's Big Election Win Could Mean More Beef With BeijingTakaichi, a fan of Britain's former leader Margaret Thatcher, is already accelerating defence spending to bring it to a record 2% ?of gross domestic product by the end of March. She has also pledged ... usnews.com
Trionfo di Sanae Takaichi, la nazionalista batterista metallara che si ispira a Maggie Thatcher ma fa deficit con mucho gusto e rianima il moribondo partito liberaldemocratico. Borsa su, yen giù, Bank of Japan nel mezzo. Attese nuove tensioni con la Cina per ri x.com
Blizzard launches OWCS 2026 LAN events across three continents. Champions Clash hits Japan in May. World Finals close the season in China. The global campaign begins now. facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.