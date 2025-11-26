La festa dell' Avvento di Roccamontepiano dà il via al periodo più bello dell' anno aspettando il Natale
Domenica 30 novembre, nel centro di Roccamontepiano, torna la festa dell'Avvento. Una giornata con il mercatino di Natale e gli stand gastronomici per dare il via alle settimane che precedono il Natale. Sarà possibile degustare pallotte cacio e ove, anellini al ragù di cinghiale, hot dog. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
