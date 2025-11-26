La festa dell' Avvento di Roccamontepiano dà il via al periodo più bello dell' anno aspettando il Natale

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre, nel centro di Roccamontepiano, torna la festa dell'Avvento. Una giornata con il mercatino di Natale e gli stand gastronomici per dare il via alle settimane che precedono il Natale. Sarà possibile degustare pallotte cacio e ove, anellini al ragù di cinghiale, hot dog. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

A ROCCAMONTEPIANO LA FESTA DELL’AVVENTO CON IL MERCATINO DI NATALE - Domenica 30 novembre 2025, nel cuore del centro storico del paese, dalle ore 10, apriranno il merca ... Da abruzzoweb.it

Festa dell’Avvento a Roccamontepiano: mercatino, stand gastronomici e accensione del fuoco sacro - Roccamontepiano si prepara ad accogliere l’arrivo del Natale con la tradizionale Festa dell’Avvento, in programma domenica 30 novembre nel centro urbano del paese. Riporta chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Avvento Roccamontepiano D224