Sono stata stuprata durante il mio arresto in Israele | parla una giornalista che ha preso parte alla Flotilla
A settembre, la giornalista tedesca Anna Liedtke era a bordo della nave Conscience, impegnata nella missione per rompere l'assedio di Gaza. Durante l'arresto in Israele, ha denunciato di aver subito uno stupro. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà e le violazioni che possono verificarsi in contesti di tensione e conflitto, sollevando importanti questioni sulla tutela dei diritti umani e sulla condotta delle autorità coinvolte.
Lo scorso settembre Anna Liedtke, giornalista tedesca, si trovava a bordo della Conscience diretta verso Gaza per rompere l'assedio israeliano. Ha denunciato di essere stata violentata da parte dell'Idf. A Fanpage.it spiega: "Ciò che mi è successo non è stato un incidente isolato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ue risponde a domanda su Gaza che ha fatto perdere il lavoro al giornalista Nunziati: “Israele paghi i danni”
Leggi anche: Pietro torna a casa dopo l’arresto sulla Flotilla: “Trattamento di Israele disumano, sentivamo le bombe su Gaza”
