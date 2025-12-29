Sono stata stuprata durante il mio arresto in Israele | parla una giornalista che ha preso parte alla Flotilla

A settembre, la giornalista tedesca Anna Liedtke era a bordo della nave Conscience, impegnata nella missione per rompere l'assedio di Gaza. Durante l'arresto in Israele, ha denunciato di aver subito uno stupro. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà e le violazioni che possono verificarsi in contesti di tensione e conflitto, sollevando importanti questioni sulla tutela dei diritti umani e sulla condotta delle autorità coinvolte.

