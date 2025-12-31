The Cure Rosalía e Iron Maiden il 2026 sarà l’anno dei megashow in Italia

Il 2026 si preannuncia un anno ricco di concerti in Italia, con artisti di fama internazionale provenienti da diversi generi musicali. Da rock a pop, passando per metal e musica alternativa, il calendario degli eventi live offrirà opportunità di ascolto per appassionati di ogni settore. Un anno che promette di portare in scena alcune delle più importanti band e artisti globali, consolidando la posizione dell’Italia come meta privilegiata per i grandi eventi musicali.

(Adnkronos) – Rock monumentale, pop da stadio, metal estremo, icone alternative e superstar globali: l'Italia si prepara a un 2026 live densissimo, trasversale e rumoroso al punto giusto, con una carrellata di concerti da segnare in rosso sul calendario. L'anno si apre all’insegna delle chitarre pesanti e della scena alternativa. A gennaio Milano ospita gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Perché il 2026 sarà l’anno di Italia e Germania

Leggi anche: Il 2026 sarà l’anno dei Giovani Mab Unesco