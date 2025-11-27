Marco Ligabue | Torino? ll ko col Como preoccupa Che ricordi quel derby nel 91! Vi racconto il mio disco MAPS – ESCLUSIVA

Marco Ligabue in esclusiva a CalcioNews24, tra gli aneddoti, i ricordi e il legame col Torino, fino alla musica e il suo ultimo disco M.A.P.S. Cosa si prova a girare il video musicale di una propria canzone avendo a intera disposizione lo Stadio della propria squadra del cuore come palcoscenico? Marco Ligabue lo sa bene. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marco Ligabue: «Torino? ll ko col Como preoccupa. Che ricordi quel derby nel 91! Vi racconto il mio disco MAPS» – ESCLUSIVA

Altre letture consigliate

Marco Ligabue in concerto a Cerese (MN) mantovanotizie.com/concerti/20251… #mantova #borgovirgilio #marcoligabue Vai su X

C’è poco da dire! Finalmente riparte @uonted_trc il prime time del Mercoledì sera con Andrea Barbi, Marco Ligabue, Alberto Bertoli, Andrea Mingardi e il Maestro Maurizio Tirelli! Come sempre tanta musica in diretta, con i vostri interventi da casa e ci sarà anc - facebook.com Vai su Facebook

Marco Ligabue su Torino-Napoli: "Non c’è due senza tre. Di uno come Juric ne avevamo bisogno” - Ligabue è cantautore e chitarrista ed è grande tifoso del Toro. Segnala tuttomercatoweb.com

Spotorno, l’altro Ligabue “Giro, canto e suono: io me la godo” - Eppure, è lo stesso Marco a tirare in ballo il famoso parente, spesso in modo ironico e giocoso, perché ... ilsecoloxix.it scrive

Marco Ligabue in concerto a Villongo - Il cantautore sarà protagonista di un concerto alla festa patronale di San Filastro a Villongo per una nuova tappa del suo tour. Segnala bergamonews.it